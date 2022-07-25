Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Temmuz 2022 enflasyon oranı:
Milyonların gözü kulağı temmuz ayı enflasyon oranında… Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayıyla birlikte enflasyon oranının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz’da açıkladı. Peki, temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Temmuz 2022 enflasyon oranı:
Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'da enflasyon oranını açıklayacak.
Haziran 2022 enflasyon oranı kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 44,54, yurt içi üretici fiyatları yüzde 88,77 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,95, Yİ-ÜFE yüzde 6,77 yükseldi.
TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,62 artış kaydetti.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 61,68, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 138,31 arttı.