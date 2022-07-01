Temmuz asgari ücret net brüt ne kadar? Asgari ücrete ikinci zam oranı ne?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ enflasyon oranında bir artış talep ederken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işletmelerin içinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istedi.

Yeni asgari ücreti zammı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor. Asgari ücrete ara zammın Temmuz ayından itibaren geçerli olmasını öngören yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre; yapılan zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Asgari ücret zammından özel sektör çalışanları da yararlanacak mı?

Yeni asgari ücretin açıklanması ile birlikte işçinin enflasyon kaybının giderilmesi yani yüzde 40 civarında zam yapılması bekleniyor. İşveren ise zam oranı ile birlikte bütün işletmeleri kapsayacak şekilde SGK priminde ek indirim talep ediyor. Asgari ücretin artması, diğer ücretlerin asgari ücret kadarki kısmının vergiden muaf olması nedeniyle zam getirecek. Ayrıca özel sektörde asgari ücretin üzerindeki diğer tüm maaşlara yönelik olarak yeni ücret ayarlamaları kaçınılmaz hale gelecek.

Asgari ücret net ne kadar?

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 Haziran ayı sonucuna göre; gıda enflasyonu yüzde 117'yi aştı. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 6 bin 391 liraya, yoksulluk sınırı da 20 bin 818 liraya çıktı.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.