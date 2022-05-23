Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ile emekli maaşlarına zam yapılıyor. Temmuz ayı öncesinde nefesler tutuldu maaşlara yapılacak olan zam oranı beklenmeye başladı. Peki, emekli maaşı ne kadar olur?

Temmuz 2022 en düşük emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Bilindiği gibi memur ve emekli maaşlarında altı aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Ocak, şubat, mart, nisan aylarında enflasyon göz önünde bulundurulduğunda zam oranı yüzde 30'u aştı. Mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla oranın yüzde 40 olabileceği konuşuluyor.

Memur ve emeklisine 2022’de yüzde 5+7, 2023’te yüzde 8+6 zam yapılacaktı. Fakat yılbaşında yüzde 2.5’lik ek düzeltmeyle ocak zammı yüzde 7.5 olarak belirlendi. Temmuzda ise yüzde 7 sözleşme zammı yapılacak.

En düşük emekli maaşı Ocak 2022'de 1500 liradan 2.500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşının 2750 ile 3000 lira arasına yükseltilmesi bekleniyor. Ayrıca enflasyon sebebiyle seyyanen zam yapılabileceği de konuşuluyor. Şayet böyle bir uygulama söz konusu olursa emekli ve memur maaşlarına yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılabileceği tahmin ediliyor.