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Temizlikte arap sabunu kullanın

Artık anneannelerimiz gibi davranmıyoruz.. Vaktimiz yok. Temizlik için "hoş kokulu", "beyazdan daha beyaz yapan", "iz bırakmadan pırıl pırıl yıkayan", "mikroplardan arındıran" deterjanlar var!

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:00
Temizlikte arap sabunu kullanın

Ancak evimizi, eşyalarımızı, giydiklerimizi ve yediğimiz yemeğin artıklarını güya temizlerken bedenimizi, suyu, toprağı, havayı, doğal ortamları nasıl kirlettiğimizin farkına varmıyoruz.

Organik demek hiçbir kimyasal kullanmadan doğadan elde etmek demektir. Tabii ki bütün sabunların da organik ve doğal olması beklenemez ama piyasadaki deterjanlardaki kimyasalların güzel doğamıza verdikleri zararları dikkate alırsanız arap sabununun zararı bunların yanında “hiç”tir!

Çünkü arap sabununda bitkisel yağlar ve yağları sabuna dönüştüren sabun asidi vardır. Bunlar tepkimeye girdikten sonra ortaya son derece zararsız yarı katı bir madde çıkar. İşte buna arap sabunu denir.

Çevreye zarar vermek istemiyorsanız arap sabunu son derece zararsız ve bir o kadar da ekonomiktir.

Bakın arap sabunu hangi işlerinizi hallediverir:

Fayans aralarının temizlenmesi: Fayans arasındaki derzlerin üzerine ince bir tabaka halinde sürüp yaklaşık bir saat bekledikten sonra hafifçe fırçaladığınızda derzler bembeyaz, fayanslarınız pasparlak olur. Hem de diğer kireç çözücü temizlik maddelerinin derzlerde oluşturduğu deformasyon da olmaz.

Halı yıkama: Yerdeki ufak tefek halılarınızı arap sabunuyla yıkayıp duruladıktan sonra hem parladığını, hem de lekelerden kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Leke çıkarma: Özellikle beyaz çamaşırlarda kalan ve sadece makinada yıkama ile çıkmayan lekelerin üzerine biraz arap sabunu sürüp bir saat beklettikten sonra makinaya atarsanız çamaşırlarınız bembeyaz olur. Bunların dışında koltuk silme, duvar silme gibi temizlik işlerinde de çok işe yarar. En önemli özelliği ise ellerde çatlamalara, dolayısıyla da egzamaya asla sebep olmaması.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 17:00
  1. arap sabunu
  2. arap sabunu kullanımı

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