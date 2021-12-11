Temizlik yaparken böyle aşağıya düştü! Acı son
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın 3. katından temizlik yaparken düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ali Altunışık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında temizlik yapan Fatma Haltan isimli kadın parke zemine düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Fatma Aldan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA