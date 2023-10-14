Temizlik ürünlerindeki zehir!

ABD'de bir aktivist grubu, temizlik malzemelerini inceledi. Elde ettikleri sonuçlara göre evlerimizde kullandığımız temizlik malzemelerinin neredeyse tamamının zehirli kimyasallar yaydığı saptandı. Araştırma kapsamında genel olarak kullanılan cam sil, yüzey temizleyicisi ya da oda kokusu gibi 30 farklı ürün incelendi. Sonuçlara göre bu ürünlerin biri hariç hepsinde yüzlerce tehlikeli kimyasallar tespit edildi.