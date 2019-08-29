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Temizlik halkası genişliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalle gönüllüleri Hastane Mezarlığı arkasını temizledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:11
Temizlik halkası genişliyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalle gönüllüleri Hastane Mezarlığı arkasını temizledi.


İnegöl Belediyesi’nin mahalle gönüllüleri toplantısında başlattığı projeye destekler devam ediyor. Toplantıda Tügva’nın temizlik projesine Dareyn Gençlik Derneği karşılık vermiş, ardında da Yedi Hilal Derneği bu farkındalık hareketine katılmıştı. Bugün Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki heyet, Yedi Hilal Derneği öğrencileri ile birlikte temizlik yaptı. Temizlik çalışmasının ardından konuşma yapan Başkan Taban, Yedi Hilal Derneği başkan ve yöneticilerine, temizliğe katılan öğrencilere teşekkürlerini sundu.


Alper Taban, “Bir başkasının kirletmiş olduğu bir alanı temizledik. Bu büyük bir hassasiyet hareketi. Kirletmek gibi bir hakkımız yok. Yaşadığımız şehir evimiz gibi, evimizi temiz tuttuğumuz gibi şehrimizi de temiz tutmalıyız. Yakınımızda çöp kovası olmasa dahi sokakları, yaşadığımız şehri kirletme gibi bir hakkımız yok. Sigara izmaritlerini, su şişelerini, peçeteleri lütfen sokaklara atmayalım. Bu şehir Allah’ın izniyle örnek bir şehir olacak. Bu konuda sadece bir uyanışa geçip, farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bu koca yürekli kardeşlerimize bu etkinliğe destek verdikleri için canı yürekten teşekkür ediyorum. Tümlçe halkımızdan bu konuda destek bekliyorum” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:11
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