0553 313 94 23

Temiz Üretim Uygulamaları Projesi değerlendirme toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleyicisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yüklenicisi olduğu “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları (BESTÜ)” projesi kapsamında Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:36
Temiz Üretim Uygulamaları Projesi değerlendirme toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleyicisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yüklenicisi olduğu “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları (BESTÜ)” projesi kapsamında Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Su tüketiminin çok yüksek olduğu tekstil ve deri sektörleri için daha az kirliliğe neden olan uygulanabilir temiz üretim tekniklerinin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ)" başlatıldı. Proje kapsamında tekstil ve deri işleme sektörleri için AB dokümanlarında yer alan deşarj standartları olan MET İES’e(Mevcut MET’ler ile İlişkili Emisyon Seviyeleri) uyum ve bu uyumun getireceği teknik sorumlulukların değerlendirilmesi, anket ve envanter çalışmaları yürütülmesi, MET kontrol listelerinin hazırlanması, tekstil ve deriişleme sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin ziyaret edilmesi ve tüm tesislerde anket çalışmaları gerçekleştirilmesi, MET uygulama düzeyinin belirlenmesi ve MET bazlı emisyon seviyelerinin (MET-İES) karşılanma durumunun tespitedilmesi, ihtiyaç duyulan MET uygulama maliyetine ilişkin veri toplanması ve yasal gerekliliklereuyumiçinbeklenen sektörel maliyet aralığının belirlenmesi, alternatif proses uygulamalarının tespit edilmesi, konu ile ilgiliçalıştay ve eğitimler düzenlenmesi ve Taslak Sektörel Temiz Üretim Uygulama Tebliğleri hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yüklenici üniversite temsilcilerinden oluşan heyet, Tekirdağ’da pilot şirket olarak seçilen tekstil işletmeleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Tekirdağ’da faaliyet gösteren çevre danışmanlık firmaları temsilcileri, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ve Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü personelinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    1. TFF 2. Lig'de heyecan başlıyor
    2. Hong Kong eylemcilerinin lideri..
    3. Van Gölü’nün derinliklerinde Zafer..
    4. Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer..
    5. Annesini aldatan babasına tuzak kurup..
    6. Vali Cüneyt Epcim’den 30 Ağustos Zafer..
    7. Federasyonlardan "30 Ağustos Zafer..
    8. Üzüm pekmezi yapımına başlandı
    9. Parlaktan 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    10. Su ürünleri av sezonu açılıyor
    11. Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi..
    12. Kaş’ta vantuz balığı yakalandı
    13. Eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına..
    14. Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce..
    15. Adana'daki cinayet
    16. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor’u konuk..
    17. Vali Arslantaş, Elazığ’da
    18. Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine..
    19. Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
    20. AK Partili vekilden Babacan ve..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması