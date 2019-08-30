Temiz Üretim Uygulamaları Projesi değerlendirme toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleyicisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yüklenicisi olduğu “Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları (BESTÜ)” projesi kapsamında Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Su tüketiminin çok yüksek olduğu tekstil ve deri sektörleri için daha az kirliliğe neden olan uygulanabilir temiz üretim tekniklerinin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ)" başlatıldı. Proje kapsamında tekstil ve deri işleme sektörleri için AB dokümanlarında yer alan deşarj standartları olan MET İES’e(Mevcut MET’ler ile İlişkili Emisyon Seviyeleri) uyum ve bu uyumun getireceği teknik sorumlulukların değerlendirilmesi, anket ve envanter çalışmaları yürütülmesi, MET kontrol listelerinin hazırlanması, tekstil ve deriişleme sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin ziyaret edilmesi ve tüm tesislerde anket çalışmaları gerçekleştirilmesi, MET uygulama düzeyinin belirlenmesi ve MET bazlı emisyon seviyelerinin (MET-İES) karşılanma durumunun tespitedilmesi, ihtiyaç duyulan MET uygulama maliyetine ilişkin veri toplanması ve yasal gerekliliklereuyumiçinbeklenen sektörel maliyet aralığının belirlenmesi, alternatif proses uygulamalarının tespit edilmesi, konu ile ilgiliçalıştay ve eğitimler düzenlenmesi ve Taslak Sektörel Temiz Üretim Uygulama Tebliğleri hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yüklenici üniversite temsilcilerinden oluşan heyet, Tekirdağ’da pilot şirket olarak seçilen tekstil işletmeleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından Tekirdağ’da faaliyet gösteren çevre danışmanlık firmaları temsilcileri, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ve Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü personelinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.