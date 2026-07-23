Temiz inşaat sistemi hayata geçti

Kentte yürütülen kamu inşaat projelerinde şeffaflığı, izlenebilirliği ve kamusal bilgiye erişimi güçlendirmeyi amaçlayan Temiz İnşaat Sistemi Projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde, UNDP Seul Politika Merkezi’nin desteğiyle hayata geçirildi.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtım programında, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi ve sanatçı Mert Fırat’ın sunumuyla projenin detayları katılımcılarla paylaşıldı. Programda ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin resmî internet sitesine entegre edilen harita tabanlı dijital arayüz sayesinde vatandaşların kamu inşaat süreçlerine ilişkin güncel bilgilere kolay, hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde erişebileceği aktarıldı.

KAMU İNŞAAT PROJELERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLECEK

Kore Cumhuriyeti Hükûmeti ve Seul Belediyesi’nin başarılı uygulamasından ilham alınarak Gaziantep’in yerel ihtiyaçlarına uyarlanan platformun; kamu inşaat projelerine ilişkin doğru, güncel ve güvenilir bilgiye erişimi sağlayarak kamu güvenini artırması, hesap verebilirliği güçlendirmesi ve vatandaş denetimini daha etkin hâle getirmesi hedefleniyor. Tanıtım programında ayrıca projenin uygulama süreci, sonraki aşamaları ve özellikle yeniden yapılandırma süreçlerine sağlayacağı katkılar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Platformun ikinci aşamasında ise vatandaşlar yalnızca bilgiye erişen ve projeleri izleyen taraf olmakla kalmayacak, sürecin yönetimine de aktif olarak katılım sağlayabilecek. Temiz İnşaat Sistemi, aktif olarak https://gim.gaziantep.bel.tr/ internet adresi üzerinden vatandaşların kullanımına sunuldu.

MERT FIRAT’TAN BAŞKAN ŞAHİN’E ÖVGÜ

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat, sunumunda projenin önemine vurgu yaparken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hakkında, “Böyle büyük projeler ancak temiz kalplerin, cesur kalplerin yapabileceği işler. Böyle bir başkana sahip olduğumuz için hepimiz çok şanslıyız. Gerçekten sektörü, ülkeyi, şehri kucaklayan bir başkanımız var. Sağolsun 6 Şubat Depremleri’nde de biz sahada çalışırken her zaman yanımızda desteğini belediye olarak da şahsen de hiçbir zaman yanımızdan ayırmadı” ifadelerini kullandı.

Programda Temiz İnşaat Sistemi oluşum süreci, işleyişi ve amaçlarını kapsayan panel düzenlendi. Panele Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ertürk, UNDP Türkiye Ekonomik Büyüme ve Rekabetçilik Portföy Yöneticisi Ceyda Alpay ile UNDP Türkiye Temiz İnşaat Sistemi Proje Uzmanı Sertaç Berber katılarak deneyimlerini ve sistemin yapılış amacını aktardı, gelecekte yapılacakları paylaştı.

ŞAHİN: BU YERELDEN EVRENSELLEŞME KÜRESELLEŞME BAKIŞI

Proje tanıtımında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,

Birleşmiş Milletler’in bütün kurumlarıyla çok sıkı çalıştıklarını, bu sıkı çalışmada her kurumun iş yapma biçimini, iş yapma kapasitesini çok iyi gördüklerini belirterek şunları söyledi:

“Kendi mühendislerimizle Güney Kore'nin mühendisleri açık veri için çalıştı. Şehirlerin bu bir özgüvenidir. 21’inci yüzyıl, veri yüzyılı, tasarım yüzyılı. Big Data'yı oluşturmamız, verileri konuşturmamız lazımdı. Bunu en iyi yapan ülkelerden bir tanesi Güney Kore'ydi. Canlı yayında açık veri yapan bir yerel kalkınma modelini, Türkiye'de nasıl yapabileceğimizi gösterdik. Bu yerelden evrenselleşme küreselleşme bakışı.”

BİZ BUNU YAPMA AZİM VE KARARLILIĞINDAYIZ

Başkan Fatma Şahin konuşmasının devamında dünyanın konuştuğu dili konuşmanın önemli olduğunu belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Dünya hasta, dünya mutsuz, dünya dirençsiz, dünya sağlıksız. Biz dünyayı dirençli ve sağlıklı hale getirmek için ne yapmamız lazım? Fikir birliği, söylem birliği, eylem birliği gerekiyor. Ortak gezegenimizi korumamız lazım. Toprağı, suyu, havayı korumamız lazım. Bu endişemizi gidermenin yolu korkuyu korkutmanın yolu kendi işimizi iyi yapmak. Dünya artık büyük şehirlerde çok zorlanıyor. O yüzden biz on beş dakikada ulaşılabilirlik konusunda büyük gayret gösterdik. 2 milyonun aynı yere bakması, aynı şeyi konuşması ve bu şehri daha akıllı, daha dirençli, daha yeşil ve günün sonunda daha mutlu, daha huzurlu bir şehre dönüştürmesi. Bunu başarabiliriz. Biz bunu yapma azim ve kararlılığındayız.”

SEZİK: HESAP VERİLEBİLİRLİKTE TEMİZ İNŞAAT SİSTEMİNİN ÖNLEMİNİ BURADA BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik ise programda yaptığı konuşmada 6 Şubat Depremleri sonrası özellikle Nurdağı ve İslahiye bölgesinde ciddi bir dönüşüm faaliyetinin içerisine girdiklerini, Gaziantep'in 796 mahallesinde etkileyen büyük bir inşaat süreci başlattıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimizin yapmış olduğu kamu yatırımlarını değerlendirdiğimizde adeta bir şantiye havasında Gaziantep. Hesap verilebilirlikte temiz inşaat sisteminin önlemini burada bir kez daha vurguluyoruz. Hem şeffaflık açısından hem denetlenebilirlik açısından bu uygulamanın Gaziantep özelinde çok iyi bir proje olduğunu ve çok iyi yerlere varacağını değerlendiriyorum. Aynı zamanda bu uygulamanın sadece Gaziantep'te değil de Gaziantep'in başlatmış olduğu bir proje anlamında tüm Türkiye'de uygulanmasının Gaziantep olarak öncülük edeceğini de düşünüyorum ve uygulanmasının da faydalı olacağını değerlendiriyorum.”

MERİNO: BENZER İHTİYAÇLARI OLAN DİĞER ŞEHİRLER İÇİN İLHAM VERİCİ BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da konuşmasında anlamlı bir ortaklığın somut sonucunu kamuoyuna tanıttıklarını Gaziantep’in dayanıklılık ve zengin kültürel mirasıyla öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

“2023’te ki depremlerin ardından bu dayanıklılık yalnızca fiziki yapıların yeniden inşasında değil aynı zamanda toplumsal güvenin, kamu hizmetlerinin ve yerel kapasitenin güçlendirilmesinde de kendine göstermiştir. Binaların, yolların ve altyapının onarımıyla birlikte vatandaşların doğru, güncel ve net bilgelere erişimin sağlanması da aynı derecede önemlidir. Temiz İnşaat Sistemi bu ihtiyaca cevap vermek üzere bir dijital yönetişim aracı olarak geliştirilmiştir. UNDP'nin perspektifinden bakıldığında bu proje teknolojinin daha açık katılımcı ve güvene dayalı yerel yönetişim için nasıl bir araç olarak kullanabileceğinin güçlü bir örneğidir. Bu sistemin hayata geçirmesinin benzer ihtiyaçları olan diğer şehirler için ilham verici bir iyi uygulama örneği olacağına yürekten inanıyorum.”

KİM: GAZİANTEP HEP EN ÖNEMLİ ŞEYLER İÇİN MÜCADELE ETTİ VE BUNU BİR KEZ DAHA YAPIYOR IŞIĞI SEÇEREK

UNDP Seul Politika Merkezi Yönetişim ve Toplumsal Cinsiyet Ekip Lideri Youngchan Kim ise yaptığı görüntülü bağlantıda Gaziantep’in bu uygulamayı büyütecek ortama uygun olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Gaziantep kendi değerlerini kattı uygulamaya. Bu da kendi yurttaşlarına karşı olan şeffaflığı. Gaziantep platformunun ikinci aşaması için hazırlanıyor. Yani yurttaşlar sadece sistemi görmekle kalmayacaklar, aynı zamanda onu şekillendirecekler. Gaziantep şu anda bu çalışmaları yapıyor. Bu bilgiler gizli tutulmuyor. Ben bir Türkçe atasözüyle devam edeceğim. ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’ diyorum. Yani bir şey gün ışığına çıktı mı artık o şey saklanamaz. Nihayetinde bu da bu platformun Gaziantep'e sunduğu şey. Sadece bir iyi niyet vaadi değil aynı zamanda yurttaşların vatandaşların kendilerinin görülebileceği bir sistem bu. Biliyorum ki Gaziantep hep en önemli şeyler için mücadele etti ve bunu bir kez daha yapıyor ışığı seçerek.”

CHUN-GEUN: ORTAK ÇABALARIMIZ BUGÜN NİHAYET DEĞERLİ BİR BAŞARI OLARAK MEYVESİNİ VERDİ

Seul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Genel Merkezi Başkanı Lim Chun-geun ise programa gönderdiği videolu mesajda ortaya koydukları sistemin her ülkede ulusal bağlara uygun şekilde başarıyla geliştiğini gözlemlediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında Türkiye'ye 9’uncu ortağımız oldu. Seul Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki ortaklık sayesinde ihtiyaçlara cevap veren bir sistem bulmaya yönelik ortak çabalarımız bugün nihayet değerli bir başarı olarak meyvesini verdi. Gaziantep tarafından kurulan temiz inşaat sistemi, kamu altyapı projelerin şeffaf bir şekilde açıklanmasının ötesine geçerek vatandaşların katılımcı ve yönetimini güçlendiren, yenilikçi yönde ilerleyeceğini anlıyoruz. Kullanıcı ihtiyaçlarının yansıtmak ve dijital ortamdaki değişikliklere uyum sağlamak için sürekli olarak geliştirilip evrimleştirilerek sistem bugün oluştuğu haline ulaştı.”

Programın son bölümünde ise protokol maket bir inşaat sahasında deneyimleme gerçekleştirdi.