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Temiz bir sosyal medya için kolları sıvadılar

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eraslan: - "Bireyleri sosyal medya okuryazarlığı bağlamında bilgilendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyadan gelebilecek zararlara karşı koruyabilmek amacıyla başlattığımız kampanyayla herkesi temiz sosyal medya kullanımına davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:23:07 -
Temiz bir sosyal medya için kolları sıvadılar

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), çocukların ve gençlerin dijital dünyadan gelebilecek zararlara karşı korunması amacıyla "Temiz Sosyal Medya Kampanyası" başlattı.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptığı yazılı açıklamada, SODİGEM tarafından bilimsel araştırma projeleri, dijital içerik, kitapçık, broşür ve kartekslerin yanı sıra katılım sağlanan panel, fuar ve diğer etkinlikle "Temiz Sosyal Medya Kampanyası" yürütüldüğünü kaydetti.

Kampanyanın "Sosyal Medyada İfşa ve Nude Atma Akımı", "Sosyal Medyada Sanal Kumar ve Bahis", "Sosyal Medya Saldırganlığı", "Sosyal Medya Dolandırıcılığı" ve "Sosyal Medyada Algı Operasyonları" adlı 5 başlıktan oluştuğunu belirten Eraslan, şöyle devam etti:

"Bireyleri sosyal medya okuryazarlığı bağlamında bilgilendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyadan gelebilecek zararlara karşı koruyabilmek amacıyla başlattığımız bu kampanyayla öğrencilerden aile bireylerine, eğitimcilerden yaşlılara dek herkesi temiz sosyal medya kullanımına davet ediyoruz. Temiz bir sosyal medya için en büyük sorumluluk bireylerin kendilerine düşmektedir. Temiz sosyal medya kullanımına dönük bilinci arttırmak ve farkındalık yaratmak önemli. Doğru sosyal medya okuryazarlığı da bu noktada çok önemli."

Eraslan, SODİGEM'in kurulduğu günden bu yana çeşitli toplumsal konularda çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

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