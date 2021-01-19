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Ekonomi Teminat bedelleri ne kadar oldu?
Ekonomi

Teminat bedelleri ne kadar oldu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığı tarafından 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde alınan güncel teminat bedelleri ilan edildi. Teminat bedelleri ne kadar oldu? İşte güncel teminat bedelleri…

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:25:00 -
Teminat bedelleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığı tarafından teminat tutarlarına güncelleme yapıldı.

Resmi Gazete'de bugün açıklanan kararda, "4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi ( Yİ- ÜFE) Yıllık değişim oranı ( %25.15) esas alınarak, 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." sözlerine yer verildi.

Teminat tutarları

Buna göre; Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan teminat tutarları;

a) Yapı Denetim kuruluşları için 481.926.49TL (Dörtyüzseksenbirbindokuzyüz yirmialtılirakırkdokuzkuruş),

b) Laboratuvar kuruluşları için 156.437,50 TL (Yüzellialtıbindörtyüzotuzyediliraellikuruş) olarak belirlenmiştir.

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