  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Temelli’de bıçaklı kavga
Yerel

Temelli’de bıçaklı kavga

Yeniakit Publisher
2024-07-28 12:27:00 -
Temelli’de bıçaklı kavga

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, 2 kardeşi dükkanda bıçaklayarak kaçtı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, 2 kardeşi dükkanda bıçaklayarak kaçtı. Kardeşlerden Ü.K. hayatını kaybederken, K.K. ise yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Temelli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temelli'de bulunan bir işletme sahibi Ü.K. ve kardeşi K.K. iş yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olayda işletme sahibi Ü.K. aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, kardeşi K.K. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla kaçan kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23