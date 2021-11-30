Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer korkmaz bugünkü köşe yazısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hakkında ' 28 Şubatçı generallerle -telepatiyle dahi olsa- helalleştiği anlaşılan Mr. Karamollaoğlu, aslında kimdir, necidir, ne iştir?' sorusunu mutabına yöneltti. Korkmaz yazısında Karamollaoğlu'nun siyasal serüvenini ve 28 Şubat sürecine dair dünden bugüne duruşunu irdeledi.



İşte o yazı:



Temel Reis’in derin serüveni...



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de “28 Şubat generallerinin cezalandırılmasını içime sindiremiyorum” dedi.

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Lütfen, yazınızın ayarı ile oynamayınız:

-Vaziyet aynen budur!

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Uzaydan ayağının tozuyla dünyaya ayak basmış biri, Temel Reis’in bu lafını duysa…

Yirmi Sekiz Şubat darbesinin Refahyol’a yapılmadığını sanır!

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O vakit, akla yaman bir sual geliyor:

28 Şubatçı generallerle -telepatiyle dahi olsa- helalleştiği anlaşılan Mr. Karamollaoğlu, aslında kimdir, necidir, ne iştir?

ALTI SENE ÖNCE

Buradan hareketle, 2015 yılının 18 Şubat gününe gidelim:

28 Şubat Davası kapsamındaki duruşmada tanıklığına başvurulan RP’li eski bakan Şevket Kazan “Darbecilerden şikâyetçi olmadığını” söylemişti!

Kazan, o günkü celsede “Bu dosya için şikâyetçi olmak hayatımın en zor kararıdır. Ben şikâyetçi değilim” dediğinde…

Sanıklardan Çevik Bir söz alarak Kazan’a teşekkür etmişti!

ÜÇ SENE ÖNCE

Şimdi de, 24 Nisan 2018 tarihine gidelim:

Rahmetli Erbakan adına düzenlenen ödül töreninde Temel Karamollaoğlu ile On Birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül salona birlikte girmişlerdi.

Erbakan Ödüllerinin ‘Medya’ alanındakine “Fondaş İdman Yurdu” oyuncusu Ruşen Çakır layık görülmüştü!

John Paker’in TESEV’inde “Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası” programını yönetti, Mister Çakır…

Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu’nda görev yaptı.

George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü, Açık Toplum Vakfı’nı doğurduğunda; Nafiz John Paker, İzhak Alaton ve Osman Kavala “aynı çatı” altındaydılar.

FON-TROLLÜ MEDYA

Geçtiğimiz Temmuz’da, ABD merkezli Chrest Foundation, Türkiye’de fonladığı medyanın listesini yayınladı.

On binlerce dolar alan kuruluşlar arasında Medyascope da vardı.

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2015’ten beri Medyascope’un kurucusu ve yayın yönetmeni olan Mister Çakır, 28 Şubat darbe sürecinden iki yıl önce Milliyet’te idi…

27 Şubat 1995’te Milliyet’in ilk sayfasında yayınlanan haberi “Erbakan çok tehlikeli biri” başlığını taşıyordu.

Ruşen Çakır, Amerikalı diplomata Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkındaki izlenimleri sormuş ve “Tehlikeli biri! Çünkü çok zeki” cevabını almıştı!

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Milliyet’teki bu haberin yayınlanmasından 10 ay sonra yapılan genel seçimden Birinci Parti olarak çıkan Refah Partisi, 26 Haziran 1996’da Tansu Çiller’in DYP’si ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

SONRASINDA NE OLDU?

Ruşen Çakır’ın “Erbakan çok tehlikeli biri” başlıklı haberinin yayınlanmasından iki yıl sonra (28 Şubat 1997), MGK toplantısında Refahyol Hükümeti hedef alındı.

“Post-modern” diye tanımlanan darbe süreci, 18 Haziran 1997’de Refahyol’a havlu attırılmasıyla derin gayesine ulaştı!

Locaefendi Fetullah, 28 Şubat Cuntasının önde gelen ismi Çevik Bir’e övgüler dolu bir mektup yazdı.

BİLUMUM SİLAH ARKADAŞLARI

ABD’deki en etkili üç Yahudi örgütünden biri olan JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs) 1999’da Çevik Bir’e “Özel Ödül” vermişti!

Ödül töreninde, JINSA Danışma Kurulu Başkanı, aynen şöyle demişti:

“Bugün Türkiye eğer laik ve istikrarlı bir ülke ise bunu Çevik Bir ile birkaç kişinin vizyonuna borçludur...”

Söz konusu başkan, Çevik Bir’e “Siz gerçek bir kahraman ve dünya çapında bir lidersiniz” diye hitap ediyordu!

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Çevik Bir, 28 Şubat’tan (1997) bir hafta evvel Washington’da dönemin CIA Başkanı George Tenet ile gizli bir görüşme yaptı

Darbe sürecinin öncesi ve sonrasında ise birkaç kez İsrail’i ziyaret etti.

DÜNDEN BUGÜNE

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çevik Bir ile birkaç darbeci arkadaşı şimdilerde kodeste yatıyor!

Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Reis mi; işte bu durumu “içine sindiremiyor!”

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Temel Bey, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ün Çatı Aday olması için büyük bir çaba göstermişti.

Netice alamamıştı…

Amma velakin, siyasi birliktelikleri üç yıl öncesinden bile daha kuvvetli!

Bir başka deyişle; Karamollaoğlu, “Zillet İttifakı’nın Ortağı” sıfatıyla şimdilerde A.Gül ile tandem pozisyonunda oynamaya devam ediyor.

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Temel Reis, gençlik yıllarında Manchester United formasıyla top koşturmuştu!