Temel Reis'e kötü haber: Seçim hayalleri suya düştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşıldı

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Partinin Twitter hesabında, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Ülkemize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop itiraz etti.

"KARAMOLLAOĞLU SP'NİN ADAYI OLAMAZ"

"Saadet Partisi adayını açıkladı" şeklindeki haberlere AK Parti Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Mustafa Şentop'tan bir itiraz geldi. Saadet Partisi'nin aday gösterebilmesi için mecliste grubu bulunması ya da son seçimlerde %5 oy alması gerektiğinin altını çizen Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

1-) Cumhurbaşkanlığına 3 şekilde aday gösterilebilir: 1- TBMM'de Grubu bulunan parti tarafından 2- Son seçimde tek başına veya birlikte %5'i geçen partiler tarafından 3- Yüz bin imza ile.

2-) Bir kişinin bir siyasi partinin adayı olabilmesi için o siyasi partinin Anayasaya göre aday gösterme imkanının bulunması gerekir. Yani, aday gösterecek siyasi partinin ya TBMM'de grubu bulunmalı ya da son seçimde en az %5 oy almış olmalı.

3-) TBMM'de grubu bulunmayan veya son seçimde en az %5 oy almış olmayan bir siyasi partinin adayı olmaz; olamaz. Zira böyle bir parti aday gösteremez.

4-) Bir siyasi parti üyesi veya yöneticisi yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilir; buna bir mani yok. Ama o kişi artık bir siyasi partinin adayı değildir; bağımsız adaydır. Henüz imzalar tamamlanmamışsa, sadece aday adayıdır.