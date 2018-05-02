Temel Reis vaadlerini açıkladı! 5 A ve 5 Y kuralları...

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.

GÜL İLE ANLAŞAMAYINCA KENDİSİ OLDU

Abdullah Gül’ü 24 Haziran’da aday olarak gösteremeyen Temel Karamollaoğlu, başkasını bulamayınca mecburen kendisi aday oldu. Dün seçimle ilgili açıklama yapan SP lideri, iktidara gelmeleri durumunda 5 Y’ye izin vermeyeceklerini, 5 A’dan da asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

“5 Y’ye asla izin vermeyeceğiz, 5 A’dan da asla vazgeçmeyeceğiz. Söz veriyorum, bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya hiçbir zaman yer olmayacaktır. Biz garip gurebanın hakkını yetim hakkı korur gibi koruyacağız, ihalelerden şeffaf, denetlemede son derece titiz olacağız. Çevremizde yalakaların öbekleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”

Temel Karamollaoğlu'nun 5Y ve 5A ilkelerinin açılımı şu şekilde:

5Y:

* Yolsuzluk

* Yasaklar

* Yalan

* Yalakalık

* Yandaşlık

5A:

* Akıl

* Adalet

* Ahlâk

* Adanmışlık

* Asalet