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"Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek"

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:32
"Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek"

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:32
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