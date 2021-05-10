Temel Karamolloğlu'ndan Filistin açıklaması: Askeri destek sağlamalıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mescid-i Aksa gündemiyle toplanan Başkanlık Divanı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırılarıyla Müslümanların ilk kıblesinin tehdit edildiğini, onurunun ve izzetinin çiğnenmeye çalışıldığını belirten Karamollaoğlu, “Mescid-i Aksa’ya yapılan bu alçak saldırıyı bu sebeple nefretle lânetliyorum” dedi.

Karamollaoğlu, İsrail’in bölgede nihāî bir hedefe doğru yürüdüğünü, bu hedefin de “Arz-ı Mev’ūd”un (Vaad edilmiş toprakların) ele geçirilmesi olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, bu toprakların içine Türkiye’nin de girdiğine dikkati çekti.

İsrail'in geçmiş dönemdeki saldırılarından örnek verdi

İsrail’in 1969’da Mescid-i Aksa’ya saldırarak mihrabını ve 1000 yıllık minberini yaktığını hatırlatan Karamollaoğlu, İsrail’in sonraki saldırılarından örnekler verdi.

İsrail’in, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmeye çalışıldığını ve evlerinin gasp edildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, bunun sebep olduğu gerilimin ardından İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırdığını anlattı.

"Filistin'e askeri destek sağlamalıyız"

İsrail’in sözden, cuma hutbelerinden, basın toplantılarında ve mitinglerde dile getirilenlerden anlamadığını belirten Karamollaoğlu, “Tarih şahittir ve bugünlerde bir daha tescil edilmiştir ki İsrail, ancak ve ancak güçten anlar ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir ne yazık ki. Gün, topyekûn İslâm olarak İsrail’in tepesine balyoz gibi inme günüdür. Gün, İsrail’le anlayacağı dilde ve en yüksek perdeden konuşma günüdür. Türkiye olarak nasıl ki Azerbaycan için askerî destek sağladıysak, Filistin için de en az aynı desteği sağlamamız gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi buradan iktidarı bu konularda adım atmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Karamollaoğlu'ndan öneriler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve bu konuda yetki sahibi bütün kurumlara seslendiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:

1- Türkiye bir an önce kınamanın ötesinde bir yol haritasını ortaya koymalı ve işgalci İsrail ile normalleşme hedefinden vazgeçildiğini açıklamalıdır. Terör devleti ile katliamlarını durdurana ve işgali altındaki toprakları boşaltana kadar ilişkiler askıya alınmalıdır.

2- Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olma sorumluluğu çerçevesinde ve hem içerde hem dışarıda harekete geçmelidir. Türkiye’nin tamamının bu konuda desteğini aldığını tüm dünyaya göstermek için de siyasî partilerin tümünün katılacağı bir toplantı tertip etmelidir.

3- TBMM Kudüs ve Mescid-i Aksa gündemiyle acilen toplanmalı ve mecliste temsil edilen partiler tarafından, ortak bir deklarasyon yayınlayarak Filistin’in yanında olduğumuz bütün dünyaya ilân edilmelidir.

"Mavi Marmara davası yeniden başlatılmalı"

4- İsrail hak ve hukuk tanımadığını Mavi Marmara saldırısında ortaya koymuştu. Bu sebeple Mavi Marmara davası yeniden başlatılmalıdır.

5- BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, inisiyatif almalı ve bu sorunun BM nezdinde etkili bir şekilde gündeme alınmasını sağlamalıdır. Barış Gücü gönderilmesi için gereken hukukî altyapı vardır ve bu konu bir an önce karara bağlanmalıdır.

6- Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin geçtiğimiz Şubat ayında aldığı işgal altındaki topraklarda işlenen savaş suçlarıyla ilgili kararı önemlidir ve bu noktada UCM’yi harekete geçirecek girişimler yapılmalıdır.

7- İslâm İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkeler bu teşkilatın 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine kurulduğunu hatırlamalı, sözün ötesinde adımlar atılması gerektiğini idrak etmelidir.

8- İsrail ile normalleşme anlaşması yapan ülkeler dahil, her İslâm ülkesi ile hukuku ve adaleti önemseyen bütün ülkeler, elçilerini geri çağırmalıdır.

"Ticari ilişkiler askıya alınmalı"

9- Ticarî ilişkiler askıya alınmalı ve Kudüs’ün İslâm dünyası için ne anlam ifade ettiği bu şekilde kararlılıkla ortaya konulmalıdır.

10- D-8 Dönem Başkanı Bangladeş, Kudüs ve Mescid-i Aksa gündemli bir toplantıyı ivedilikle organize etmelidir.

11- Askerî veya stratejik bütün ortaklıklar gözden geçirilmeli ve yeni anlaşmalar yapılmamalıdır.

12- ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde taslak olarak sunulan ve Filistin’i tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen sözde “Yüzyılın Anlaşması” gibi yol haritalarının yok hükmünde olduğu ve asla kabul edilmeyeceği açıklanmalıdır.

Karamollaoğlu, konuşmasının sonunda, “Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum; Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir, gerekirse canlarımız ve kanlarımız ile müdafaa etmekten bir an olsun çekinmeyiz. Aksa’yı postalları ile ezen İsrail bunu çok iyi bilmelidir!” uyarısında bulundu.