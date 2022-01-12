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Gündem Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Gündem

Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu ve yakında taburcu edilebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 03:58:00 -
Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Covid-19 yakalanarak hastaneye yatırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ilgili açıklamada bulundu.

Aydın, “Sağlık durumu oldukça iyi olan değerli Genel Başkanımızın herkese selâmı var” dedi.

Birol Aydın'ın açıklaması şu şekilde:

Genel sağlık durumu oldukça iyi olan Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli Genel Başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selam ve muhabbetlerini iletmektedir.

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