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Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için skandal çağrı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında terör sevicisi HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
Temel Karamollaoğlu’ndan Selahattin Demirtaş için skandal çağrı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu'nun en dikkat çekici açıklaması Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Karamollaoğlu bugün AİHM tarafından hakkında karar verilecek Demirtaş'ın tahliyesini istedi.

Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur

Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim. Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte yapmış olduğu ifadelerin karşısındayım ve tepkimi de gösterdim. Ancak yedi yıl önce atılan bir tweetin cezası bugün kesilmez. Kaftancıoğlu geçmişe nazaran çok daha tutarlı, yapıcı ve aklı başında bir tavır takınıyor” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ve Babacan'la görüşecek

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i, parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini belirten Karamollaoğlu, ülke meselelerine dair çözümleri görüşeceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:22
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Habertürk
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. İYİ Parti Lideri Meral Akşener
  5. Ali Babacan
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • MemoMemo29 dk önce
    Ulan Temel Sivas olaylarında yatanlara af etmeyi hiç dusunmuyun , 53 kişinin katili için af diloyon . Öte dünyada Yasin borunun ölümünden dolayı sen ve Selo ebedî yanacaksiniz.
  • HaticeHatice32 dk önce
    Karamollaoglu allah seni biliyorsa oyle yapsin seni allaha havale ediyoruz
  • AliAli34 dk önce
    Millî görüş böyle temsil edilemez HDP demek terörist demek askerlerimizi şehit ettiler yıllarca ve hale savasiyoruz sen git tahliyesi doğru de hadi ordan Erbakan Hocanın kemiklerini sizlatiyonuz yazık size ...
  • idrisidris34 dk önce
    Sanki politika ayarı verir gibi konuşuyor
  • alifuatalifuat35 dk önce
    Kraliçenin beslemesi gayet normal.
  • SahinSahin37 dk önce
    Arakanli müslümanlar icin sesin bu kadar gür cikmadi.hayrola denindemi fetö gibi iki yüzün var.biri imam digeri kardinal
  • İdo1 İdo1 42 dk önce
    İktidar hırsı kıskançlık hased insanın gözünü bukadar da kör etmemeli hele sakallıysan . Bu dinsizlere teröristlere nasıl bukadar arka çıkıyorsunyaşlı adam . Müslümanların neden sizin gibilere güvenip arkasından gitmediğini anladınızmı.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat52 dk önce
    Kuranı bilen adaletide bilir
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 56 dk önce
    Bu adam kendini politikanın mehdisi sanıyor.

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