Temel Karamollaoğlu’ndan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hakk'a kavuşan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir’de hastanede Hakk'a kavuşan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.
Karamollaoğlu'ndan Ömer Döngeloğlu mesajı
Temel Karamollaoğlu mesajında, "Kıymetli İlahiyatçı Yazar, Ömer Döngeloğlu Hoca'nın vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.