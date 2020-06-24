Temel Karamollaoğlu'ndan 'Libya' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Fransa önce kendi geçmişi ile yüzleşmeli"

Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arzeden ve Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünde büyük önem arz ettiği kanaatindeyiz. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur. Önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir. Öyle zalim bir anlayışı var ki nereye girmişse o ülkenin lisanının kullanılmasını yasaklamıştır. İşte bu sömürgeci mantığın zirvesidir."

Başka sömürgecilerin de bulunduğuna ancak Fransızlar kadar hain tavır sergileyenlerin olmadığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Osmanlıyı itham edenler, Osmanlı bu coğrafyada yüzyıllarca kaldı ama kimsenin lisanına müdahale etmedi. Siz 50 yıl işgal ettiğiniz yerdeki insanların lisanını rafa kaldırdınız." ifadelerini kullandı.