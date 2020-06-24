  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Libya' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:29:00 - 2020-06-24 17:10:12
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Libya' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Fransa önce kendi geçmişi ile yüzleşmeli"

Karamollaoğlu, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Libya'da iktidarın takındığı tavır isabetli bir tavırdır. Libya'yı bölünmeye götürme tehlikesi arzeden ve Birleşmiş Milletler nezdinde meşru olmayan Hafter ve yandaşlarının bir an önce bu savaştan çekilmesinin Libya'nın geleceği yönünde büyük önem arz ettiği kanaatindeyiz. Batılıların Libya'ya önem vermesinin tek sebebi Libya'nın petrol kaynaklarıdır. Fransa'nın küstahça ortaya çıkıp birtakım açıklamalar ve kışkırtmalarda bulunmasını telin ediyorum. Fransa sömürgeciliği her zaman önde bulunduran bir ülke olmuştur. Önce kendi geçmişi ile yüzleşmelidir. Öyle zalim bir anlayışı var ki nereye girmişse o ülkenin lisanının kullanılmasını yasaklamıştır. İşte bu sömürgeci mantığın zirvesidir."

Başka sömürgecilerin de bulunduğuna ancak Fransızlar kadar hain tavır sergileyenlerin olmadığına dikkati çeken Karamollaoğlu, "Osmanlıyı itham edenler, Osmanlı bu coğrafyada yüzyıllarca kaldı ama kimsenin lisanına müdahale etmedi. Siz 50 yıl işgal ettiğiniz yerdeki insanların lisanını rafa kaldırdınız." ifadelerini kullandı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?
Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Dünya

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Hadi oradan sana soranmı var sen git İstanbul'da kiminle çalıştığına,kimiseçtiğine bak
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı