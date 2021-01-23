  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık
Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı politikaları değiştirmesi durumunda ittifak kurulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:46:00 - 2021-01-24 00:14:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HaberTürk'te yayınlanan "Gerçek Fikri Ne?" programında gazeteciler Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesini değerlendirirken, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim" yorumunuyaptı.

"Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirme şartıyla"

İttifak sorularına ise Karamollaoğlu, "AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki isimle görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ve Milli Nizam Partisi'nin kuruluşundan bu yana Necmettin Erbakan'ın yanında yer almış bir isim olan Nedim Urhan'la buluşmuştu. Bu buluşmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etme görüşmelerinin ilk adımı olduğu iddia edilmişti.

AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması
AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması

Siyaset

AK Parti ile ittifak iddialarının ardından Kılıçdaroğlu'ndan Saadet Partisi açıklaması

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması

Siyaset

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi
CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

Siyaset

CHP'li Mehmet Bekaroğlu Saadet Partisi'ne övgüler dizdi

AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması
AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

Siyaset

AK Parti'den Saadet Partisi ile ittifak açıklaması

Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı
Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı

Gündem

Bülent Turan: Saadet Partisi'nin yeri Kaftancıoğlu'nun yanı olmamalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden'dan skandal askeri hamle
Dünya

Türkiye ile ipler iyice gerilecek! Biden'dan skandal askeri hamle

Donald Trump'ın ardından 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı Lloyd Austin oldu. Ülkenin..
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu
Gündem

Yalan böyle söyleniyor Türkiye! ODA TV'nin son kurşunu Serdar Ortaç oldu

Türkiye'yi ve AK Parti hükümetini itibarsızlaştırmak için fırsat kollayan ODA TV, son hamlesinde yine başarısız oldu. Yalan haberler üretmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay