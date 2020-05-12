  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemde ortaya atılan 'Üçüncü ittifak kurulacak' iddialarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:40:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yanında yeni bir ittifaka göz kırptı.

Sürekli olarak dillendirilen iddiaya göre, Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi bu ittifakın içinde olacak.

Söz konusu iddia Karar TV’ye açıklamalarda bulunan Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu’na soruldu.

Karamollaoğlu, yeni partilerle ittifaka olumlu sinyal vererek şöyle konuştu:

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin yeni partiler ve İYİ Parti ile birlikte yeni bir ittifak kuracağına yönelik iddiaya, “Bu tip iddialar her zaman olur, olacaktır da. Ama ben bu görüşmeler neticesinde nasıl bir tablo ortaya çıkar şimdiden söylemem doğru değil. Ben Türkiye’de kamplaşmanın ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum. ‘Bu kamplaşmanın tüm kabahati bir noktada’ demek de doğru değil. Sağcı diye tarif edilen, muhafazakar diye tabir edilen, yerine göre İslamcı diye tarif edilen bir kesim var. Bir de milliyetçi, sosyal demokrat, solcu diye tarif edilen kesim var. Özellikle bu noktada, özellikle sosyal demokratlara sesleniyorum; “Arkadaşlar, Müslümanlıkla aranızdaki köprüleri yeniden inşa etmeye çalışın. İslam sanki bir düşmanmış, Müslümanca yaşayan bir insanla oturup konuşmak mümkün değilmiş gibi bir intibayı kenara bırakın ve siz de bir adım atın” diye yanıt verdi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi
Sosyal medyada gündem olmuştu! Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi

Gündem

Sosyal medyada gündem olmuştu! Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi

Temel Karamollaoğlu'ndan darbe açıklaması: Gördüğüm kadarıyla...
Temel Karamollaoğlu'ndan darbe açıklaması: Gördüğüm kadarıyla...

Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan darbe açıklaması: Gördüğüm kadarıyla...

‘Erdoğan size neden kızgın?’ sorusu soruldu! Temel Karamollaoğlu böyle cevap verdi
‘Erdoğan size neden kızgın?’ sorusu soruldu! Temel Karamollaoğlu böyle cevap verdi

Siyaset

‘Erdoğan size neden kızgın?’ sorusu soruldu! Temel Karamollaoğlu böyle cevap verdi

Cihangir İslam Saadet Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı
Cihangir İslam Saadet Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı

Siyaset

Cihangir İslam Saadet Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı

Temel Karamollaoğlu'ndan yetkililere koronavirüs çağrısı: Bunlardan vergi alınmasın
Temel Karamollaoğlu'ndan yetkililere koronavirüs çağrısı: Bunlardan vergi alınmasın

Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan yetkililere koronavirüs çağrısı: Bunlardan vergi alınmasın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vurucu

Yav senin arkanda kim varki ittifak yapacan bir gölgen birde sen varsın sana kim ekmek verecek acından ölecen
  • Yanıtla

edy

köprü yapmayın arabalı vapurla karşıya geçin diyor... kendileri öküzün ektiğini yiyen taifeden oluyor elan. kalkmış aforizma yapar, geç bunları anam babam geç..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı