Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'ın açıklamasına cevap: Buna inanıyorsa günah

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de Jülide Ateş'in programına konuk oldu.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili sözlerini hatırlatan Ateş, Karamollaoğlu'na "FETÖ'ye destek verdiniz mi?" sorusunu yöneltti.

Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

Fatih bu iddiayı nereden çıkardı bilmiyorum. FETÖ'ye övgüler yağdırıldığını hiçbir zaman şahit olmadım. Birileri yanlış bilgiler vermiş. Bunu ilk defa duyuyorum. Çok ayıp ve aynı zamanda buna inanıyorsa günah! Biz Gülen'e hiçbir zaman prim vermedik, hayırlı bir iş yapıyor demedik. Destek vermedik. Bizden hiçbir zaman bir müsbet bir mesaj gitmedi.