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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan açıklaması: Üzgünüm
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan açıklaması: Üzgünüm

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:06:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan açıklaması: Üzgünüm

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a "genel merkez binasının tahliyesine ilişkin dava" nedeniyle tepki gösterdi.

Karamollaoğlu kırgın olup olmadığına yönelik soruya, “Üzgünüm” diye yanıt verirken, “Olmamalıydı, yapmamalıydı, yaptı, yapacak bir şey yok. Üzerinde durmuyorum” dedi.

Youtube'da yayınlanan "Gör Beni" programına konuk olan Karamollaoğlu, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Konu Erbakan’a geldiğinde Çağlayan, Karamollaoğlu’na Saadet Partisi Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin bir soru yöneltti.

Fatih Erbakan için “Olmamalıydı, yapmamalıydı, yaptı, yapacak bir şey yok. Üzerinde durmuyorum” diyen Karamollaoğlu şunları söyledi:

Bu iş babadan oğula tezahür eden bir iş değil. Hangi haleti ruhiyeyle bu tavra girdi ben bunu izah edemem. Kendisi mutlaka ortaya bir gerekçe koyar. Üzerinde de durmuyorum. Gündemimizde bu yok.

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