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Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hakan Atilla beyin Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim." dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tahliye olup Türkiye'ye dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, Edirne'de partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile ilgili soruya Karamollaoğlu, "Hakan Atilla beyin Türkiye'ye dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Onların Amerika'da tutuklanmaları, hukukun gereği olduğu kanaatinde değilim. Tamamen politik bir tavırdı. Bizde politik tavır sergiledik. Brunson'u bıraktık, adaletin gereği miydi? Bir zamanlar 'biz bu önemle olmaz diyorduk, sonra bırakıldı. Sonra başka bir papaz daha bırakıldı şimdi Atilla geri geldi. Biz bundan memnuniyet duyarız. Ama tabii onların Amerika'da uzun bir zaman tutuklanmış olmalarını doğru bulmuyoruz." cevabını verdi.

Hükümetin tavrına tam destek veriyoruz

Amerika ile münasebetin bu şekilde düzeltilemeyeceğini belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nokta da şunu söylüyoruz ısrarla. S-400'ler konusunda hükümetin tavrına tam destek veriyoruz. Verdiğimiz de yeni değil 2 senedir söylüyoruz. Buradaki tavrı isabetli. Biz Amerika'ya kendi savunmamız noktasında mahkum kalamayız. Bundan dolayı da biz kendi savunmamızı kendi imkanlarımızla sağlamak zorundayız. Bu bir politikadır. Bunun da arkası gelmelidir. Bu noktada hükümetin ortaya koyacağı ciddi her projeye destek veririz.

Bizim desteğimiz psikolojiktir, siyasidir ama önemlidir kanaatindeyiz. Onun için meseleye o noktada farklı yaklaşıyoruz. Ama şunu da söyledik. S-400'ler, S-400'lerden ibaret değildir. Bu politikanın arkasının gelmesi icap eder. Önemli olan bizim kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir noktaya gelmemizdir. Yani kendi savunma silahlarımızı kendimiz üretmek mecburiyetindeyiz."

Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün 50 yıldır savunma sanayinin üzerinde durduğunu belirtti.

'Suriye'de barış sağlanacak politikalar üretilmeli'

Türkiye'nin Suriye'de barışın sağlanacağı politikalar üretmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeliler konusunda hükümetin kendisinin kontrol ettiğinin dışında bir rakam var, deniliyor. İstanbul'da çok yoğun Suriyeli göçmen olduğu söyleniyor. Suriye'de barış sağlanmalı. Barış sağlansın ki buradaki insanlar Suriye'ye tekrar gidebilsinler. Bir hükümetin bir adımı atmadan önce çok ciddi düşünmesi icab eder. Neticenin nereye varacağını görmeli. Şahsen Suriye'deki muhaliflere verilen desteği nasıl yanlış buluyorsak, şu anda Suriyelilere kucak açmayı bütün menfiliklerine rağmen doğru buluyoruz. Çünkü o insanları katliamdan kurtarıyorsunuz, 'ne haliniz varsa görün' diyemeyiz. Ama bundan sonraki politikaları hükümetin, Suriye'deki barışın tesisi istikametinde olmalı. Suriyelilerin kendi memleketlerine dönüp orada yaşamalarının sağlanması yönünde olmalı diye düşünüyorum."

Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Fatih Aydın, Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, öğle namazını kıldıktan sonra Balkan Türklerinin merhum lideri Dr. Ahmet Sadık için düzenlenecek anma programına katılmak için Yunanistan Gümülcine'ye hareket etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:21
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Aydın
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  5. eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla
  6. Saadet Partisi
  7. açıklama

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