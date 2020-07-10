Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi.

Ayasofya konusunu gündeme getiren başta merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan olmak üzere yarım asırdır mücadele eden herkese teşekkür ettiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır."