Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, doğru siyaset ve politikalarla kalkınmanın gerçekleştirilebileceğine inandığını ifade etti.

Asgari ücret pazarlıklarına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Erbakan hocamız bu konuda destan yazdı. 6 ayda yüzde 130, asgari ücrete zam yaptı. Bugün asgari ücretin yüzde bir üstünde mi altında mı verileceği tartışması yapılıyor. Hep açlık sınırı konuşuluyor. İnsan utanır. Sendikalara da hayret ediyorum. Sendikalar temsil ettikleri memur ve işçileri tam olarak temsil edemiyorlar.

Asgari ücret sözleri

Bugün asgari ücretin yüzde bir üstünde mi altında mı verileceği tartışması yapılıyor. Açlık sınırında bir ücret pazarlığı yapılabilir mi? Yapılmaması icap eder. Hükümet de işveren de 'ben ne yapayım' diyor, öbür taraftan sendikalar da alamayacağı ücretin üzerine 'gitsem ne fayda' diyor."