Temel Karamollaoğlu'ndan Akıncı TİHA açıklaması: Çok ama çok büyük başarılara imza attılar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) nedeniyle Bayraktar ailesini tebrik ederek, "Çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, adli yıl açılış töreninin yapılacağı yeni Yargıtay binasının "muhteşem" olduğunu, ancak adaletin, binanın güzelliğine göre tecelli etmediğini söyledi.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracına (TİHA) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA şu anda göklerde. Ben bundan dolayı Bayraktar ailesini bir bütün olarak tebrik etmeyi bir vazife olarak görüyorum. Yıllardır kendilerini tanıdım, çok ama çok büyük başarılara imza attılar, şu anda da ülkemizin medarıiftiharı oldular ve ülkemize bir güç kazandırdılar. İnşallah bundan sonra bu gelişmenin üzerine daha büyük ideallerin inşa edildiği bir dönem olur."

Karamollaoğlu, Milli Görüş Hareketi olarak geçmişte de bu çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve bu konuyu gündeme getirmeyi vazife bildiklerini vurgulayarak, özellikle Necmettin Erbakan'ın hayattayken bu konuyu çok önemsediğini aktardı.