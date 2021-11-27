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Siyaset Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması
Siyaset

Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le apacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:14:00 -
Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e adaylık teklifi açıklaması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıklayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, söz konusu ziyarete ilişkin olarak konuştu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül ziyaretine ilişkin olarak görüşlerine yer verdiği bugünkü köşesi aynen şöyle:

"Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıkladıktan sonra iktidara yakın gazeteciler köşelerinde ve televizyonlarda “Karamollaoğlu'nun bu görüşmesinin Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması konusunu tekrar gündeme getireceğini” birçok kez ifade ettiler.

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi, Gül ile yetinmeyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerinin de yeniden denkleme gireceğini, iş cumhurbaşkanı adayını belirlemeye gelince onların ve Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek Gül'ün önünü açacaklarını iddia etti. “Muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını” belirtti.
Bu iddiada ne kadar doğruluk payı olduğunu siyasetçilerle görüşmelerini sürdüren Karamollaoğlu'na sordum. Söylediklerini aynen aktarıyorum:

"Cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok"

“Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum.

“(Ruhat Mengi: Ama medyada sık sık dile getiriyor, cumhurbaşkanı adayı olması gibi bir ihtimal var mı?) Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil. Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok.”

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Yorumlar

Nuri BALKANOĞLU

Hızlı Tren KARAMOLLA Sen en iyisi 28 şubatcılardan kendine bir MANKUT bulki korkularını yenmiş olursun böylelikle sadakatinide göstermiş olursun (HIZLI TREN TEMEL)
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Türkiyem

Madem öyle saatte partisine başkan yabın güllüyü yüzde bir oyda iyidir oyda oyda saatte gülle oynaşda
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