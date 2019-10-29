Temel Karamollaoğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

“I. Dünya Savaşı akabinde haritaların yeniden dizayn edildiği, coğrafyamızın emperyalist işgallerle tahakküm altına alınmaya çalışıldığı en zor günlerde aziz milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı emperyalizmin planlarını altüst etmiştir.

İstiklal mücadelemizin neticesinde ortaya çıkan bu tablo cumhuriyet ile taçlandırılmıştır. Bu sebeple Cumhuriyet demek mevcut dünya düzenine karşı bir duruş sergilemek demektir. Cumhuriyetin altında yatan en derin manalardan birisi budur.

Cumhuriyetin bir diğer manası ise aziz milletimizin bir ve beraber olması demektir. Nitekim Cumhuriyet’in ilan edildiği şartlar ve tarihi atmosfer açısından bakıldığında, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın bütün milletimizin bir araya geldiği açık bir şekilde görülmektedir.

Bu sebeple biz Cumhuriyet’i emperyalist tahakküme karşı kararlı ve onurlu bir duruş, bu coğrafyaya ayrılık tohumları ekmek isteyenlere karşı birlik ve beraberlik olarak görüyor ve anlıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”