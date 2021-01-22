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Gündem Temel Karamollaoğlu, Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı
Gündem

Temel Karamollaoğlu, Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tarihçi araştırmacı yazar Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 13:57:00 -
Temel Karamollaoğlu, Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tarihçi araştırmacı yazar Yavzu Bahadıroğlu'nun vefatı vesilesiyle taziye mesajı yayımladı.

Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

 

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