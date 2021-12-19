Temel Karamollaoğlu uydurma enflasyon rakamları ile asgari ücret zammını hedef aldı!

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Bursa'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uydurma enflasyon rakamları ile 2022 yılı asgari ücret zammını hedef aldı.

Asgari ücretteki tarihi zammı, on yıllar öncesi ile karşılaştıran Karamollaoğlu, "Asgari ücret yüzde 50 arttı. Muazzam bir artış. Tayyip Bey bunu diyor. 'Türkiye tarihinde daha büyük zam hiçbir zaman verilmedi' deniliyor."Tabii 1996 yılını unutmuş herhalde. 1996 yılında ilk zam yüzde 50, arkasından 6 ay içerisinde verilen zamlarla yüzde 130'u bulan bir zam vardı." dedi.

Uyrudrma enflasyon rakamları öne sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." sözlerini hedefe koyan Karamollaoğlu, uydurma enflasyon rakamlarını öne sürerek şöyle devam etti:

"Önemli olan zamdaki miktar değil, söz konusu enflasyon karşısında mağdur durumda olan kesimlerin ücretlerinde ne kadar artış olacağı. Bu önemli. Enflasyon yüzde 5 ise yüzde 50 zam insanın aklının ucuna bile gelmez ama enflasyon yüzde 70, 80, 100 ise yüzde 50 dediğiniz zam değildir, enflasyonun yükünü biraz hafifletmektir."