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Siyaset

Temel Karamollaoğlu uyardı: Buna razı gelemeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Buna razı gelemeyiz bu adalet değil, bu aileyi korumaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:43:00 -
Temel Karamollaoğlu uyardı: Buna razı gelemeyiz

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk, Milli Gazete'de yazdığı köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni "aile yapısına atılan bomba" olarak değerlendirmişti. Genel Başkan Karamollaoğlu da bu tartışmalara yorum getirdi.

İstanbul Sözleşmesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Ama siz bir sözleşme düşünün beyiyle alakalı en ufacık bir şikayette bulunduğu takdirde kocasının ifadesi dahi alınmıyor, evinden uzaklaştırılıyor. Buna razı gelemeyiz bu adalet değil, bu aileyi korumaz." dedi.

Temel Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Aile bizim toplumumuzun temelidir. Aileyi korumadan toplumun sağlıklı bir yapıya kavuşması mümkün değildir.

Aile bir erkek ve kadından meydana gelir. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Cinsiyetsizlik diye bir şey yoktur.

Biz kadına şiddetin karşısındayız biz öyle bir inanca sahibiz ki cennet annelerin ayakları altındadır buyrulmuştur.

Bu sebeple biz kadına en büyük değeri vermek zorundayız. Unutmayınız Aileyi korumak toplumu korumaktır. Ama siz bir sözleşme düşünün beyiyle alakalı en ufacık bir şikayette bulunduğu takdirde kocasının ifadesi dahi alınmıyor, evinden uzaklaştırılıyor. Buna razı gelemeyiz bu adalet değil, bu aileyi korumaz.

Bu konu hassasiyetle ele alınmalıdır, kadına şiddete izin verilmeden ailenin korunmasına mecburuz. Aileyi koruyacağız, kadına yapılan baskıyı kabul etmeyeceğiz. Ne yazık ki Macaristan ve Rusya bu konuda bizden daha hassas davranıyor. Kimse toplum yapısını bozacak bir anlayışı hakim kılmaya çalışmamalıdır.

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