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Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'da düzenlenen miting sırasında ses sisteminin bozuk olmasına sinirlendi. Karamollaoğlu, "Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorsak vay halimize" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 20:59

Trabzon'da konuştuğu salonda ses düzeninin bozuk olmasına kızan Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, "Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay halimize" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Trabzon Buluşması' programı kapsamında Beşirli Spor Kompleksi'nde partililere seslendi.

Konuşmasında sesinin mikrofon nedeniyle yankı yapmasına kızan Karamollaoğlu, "Ses çok yankı yapıyor, karşı taraflar rahat duyuyor mu bilmiyorum." dedi.

"Ayarlayanlar baksınlar"

Bu esnada yanına gelen partili, Karamollaoğlu'na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Bu teklife de kızan Karamollaoğlu, "Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor." diyerek, partililere "Kusuru bakmayın." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:59
  1. Trabzon
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • ayaz hocaayaz hoca11 dk önce
    ne haber yaptınız ya!!! tebrikler!!! o kadar konuşmadan haber değeri olarak onu mu buldunuzvallahi akite hiç yakışıyor...
  • MarzMarz17 dk önce
    Trabzonlular seni sevmiyor
  • SalihSalih25 dk önce
    Millet sizin ayarınızı bir daha yapacak merak etmeyin,Kaç ayar olduğunuz 1 Nisan günü açığa çıkar.Ne var ki ayarınıza göre davranır, hiç birşey olmamış gibi devam edersiniz yine...

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