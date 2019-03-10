Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon'da düzenlenen miting sırasında ses sisteminin bozuk olmasına sinirlendi. Karamollaoğlu, "Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorsak vay halimize" dedi.

Trabzon'da konuştuğu salonda ses düzeninin bozuk olmasına kızan Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, "Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay halimize" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Trabzon Buluşması' programı kapsamında Beşirli Spor Kompleksi'nde partililere seslendi. Konuşmasında sesinin mikrofon nedeniyle yankı yapmasına kızan Karamollaoğlu, "Ses çok yankı yapıyor, karşı taraflar rahat duyuyor mu bilmiyorum." dedi. "Ayarlayanlar baksınlar" Bu esnada yanına gelen partili, Karamollaoğlu'na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Bu teklife de kızan Karamollaoğlu, "Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor." diyerek, partililere "Kusuru bakmayın." dedi.

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