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Temel Karamollaoğlu: Müslümanlık ölçümde 3 kriterim var

KHK TV’ye konuşan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, müslümanlığı yolsuzluğa rıza gösterilmemesi, israfın desteklenmemesi ve rüşvetin meşru gösterilmemesi üzerinden ölçtüğünü söyledi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 21:13
Temel Karamollaoğlu: Müslümanlık ölçümde 3 kriterim var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KHK TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kendisinin “İslamcı” değil “Müslüman” olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İnancımızın temeli ve gereği adaleti tesis etmektir ve bizim inancımızda zorlama yoktur. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu olgu adalettir” diye konuştu. 

“Devlete verilen, emanet edilen malın tamamı aslında o topluma aittir” diyen Saadet Partisi lideri, şöyle devam etti: 

Adaletten sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus liyakattir. 

Üçüncü husus ise; kul hakkına tecavüz etmemektir. 

Yolsuzluğa rıza gösterilemez, israf desteklenemez, rüşvet meşru görülemez. 

Müslümanlığı ben bunlar üzerinden ölçerim.  Adalet; emniyetle beraber tesis edilir.

5-6 Ekim’de Ankara’da gerçekleşmesi planlanan “Büyük KHK’lılar Buluşması”nın Valilik tarafından engellenmesi hakkında da konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Toplantı yasaklanmasaydı sadece KHK Mağdurları duyacak ve ilgilenecekti. 

Fakat yasaklanmasının ardından tüm dünya duydu ve tepki gösterdi. 

Eylemleri engelleyebilirsiniz, fikirleri engelleyemezsiniz.

Karamollaoğlu; fikirlerin dahi beyan edilmesine engel olan zihniyetin bir nevi çaresizliğin, tükenmişliğin göstergesi olduğunu, yasaklanan fikirlerin ve inançların daha hızlı yayıldığını kaydetti.

Yanlışları düzeltmek adına çıkacak doğru hamlelerin bu anlayışla engellendiğini belirten Karamollaoğlu, iktidar partisi içindeki kopuşların nedeninin de farklı fikirlere tahammülsüzlük olduğuna işaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu muhalif olan her sesin  ‘vatan haini ‘ ilan edilmesinin, en başta siyasi iktidarın kendisine zarar verdiğini söyledi. 

Saadet Partisi lideri, KHK’lar ile doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 250 Bin mağdurun olduğunu, siyasi iktidarın artık bunun farkına vardığı ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda niyetli oldukları kanaatine ulaştığını aktardı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:13
  1. Ankara
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