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Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:32
Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Muhalefetin ittifak arayışları sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.  Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan  Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu karşıladı.  Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 20 dakika sürdü. Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrılırken, basın mensuplarının  "cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayın belirlenip belirlenmediği" konusundaki  sorusuna, "Bunların hepsi birkaç gün içerisinde netleşecek, size o zaman  aktarılacak. Sadece kısa bir görüşme yaptık o kadar." yanıtını verdi.
 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:32
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. CHP

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