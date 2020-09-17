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Gündem Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’nu öve öve bitiremedi
Gündem

Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu’nu öve öve bitiremedi

Defalarca seçim kaybeden Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu övgüler düzdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 00:19:00 -

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında seçimlerde ittifak yaptıkları Cumhuriyet Halk Partis (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yönetime bir başörtülü kadını almasını öve öve bitiremedi. Karamollaoğlu, Kudüs Mitingi’ne gelen Kılıçdaroğlu’nun çok güzel bir konuşma yaptığını ve toplumun tamamına hitap etmek istediğini, düne kadar farklı bir yaklaşım varken, kendi idare kurullarına bir başörtülü kadını atadıklarını söyledi.

Sanki Kılıçdaroğlu özgür bıraktı

CHP’nin başörtüsü konusundaki tutumu “kamusal alanda başörtüsü olmaz” söylemiydi. Başörtülü insanları düne kadar dışlayan CHP’nin zulme verdiği desteğin örnekleri saymakla bitmiyor. Başörtüsü AK Parti hükümetleri döneminde tüm alanlarda serbest bırakılmıştı. AK Parti bu eylemiyle milyonlarca Müslüman kadının mağduriyetine son verdi.

Karamollaoğlu’nun defalarca seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nu övmesi ittifakın ilerleyen dönemlerde de süreceğini gösteriyor.

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