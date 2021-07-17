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Gündem Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? Saadet Partisi cevap verdi
Gündem

Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? Saadet Partisi cevap verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun istifa etme kararı aldığına yönelik iddialara Saadet Partisi'nden cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 00:45:00 -
Temel Karamollaoğlu istifa edecek mi? Saadet Partisi cevap verdi

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı yaptığı Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği öne sürülen haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır" diyen parti sözcüsü Aydın, "Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır" ifadelerini kullandı.

İstifa iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Karamollaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Aydın, "Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz" dedi.

Oğuzhan asiltürk harekete geçmişti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliği için harekete geçmişti.
Oğuzhan Asiltürk, kendi gözetiminde bir liste hazırlayıp kongre başkanlığına sunacaklarını ifade ederek, "Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisi'nde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde Milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için Milletvekili çıkaramadık" demişti.

"Geniş istişarelerle liste hazırlanacak"

Asiltürk, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" ifadelerine yer vermişti.

 

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