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Gündem Temel Karamollaoğlu ekonomi çözümünü açıklarken kahkaha attı
Gündem

Temel Karamollaoğlu ekonomi çözümünü açıklarken kahkaha attı

Faizi savunan 6'lı masada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, canlı yayında ekonomik vaatlerini anlattı. '100 milyar dolar kaynak buluruz' diyen Karamollaoğlu, Fatih Altaylı'nın Türkiye'nin mille gelirini söylemesiyle kahkahalar attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 21:52:00 -

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ekonomiye ilişkin vaatlerini kahkahalar eşliğinde anlatması büyük dikkat çekti.

"100 milyar dolar kaynak buluruz"

Karamollaoğlu, "Biz ahlaki dejenerasyon nedeniyle bu noktaya geldik. Yolsuzluk ve israf ekonomiyi bitirir. Bize soruyorlar. Siz iktidara gelseniz ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Diye, bizim bir numaralı kaynağımız israf ve yolsuzluğu önlemektir. Biz bunları önleyelim bir kaç yüz milyar dolar bir kaynak üretiriz." dedi.

Bu sözler üzerine devreye giren Altaylı, Türkiye'nin yıllık gelirinin 500-600 milyar dolar olduğunu belirtti.

O sırada Karamollaoğlu'nun kahkahalar atması ise büyük dikkat çekti. Karamollaoğlu, bunu yapabileceklerini ısrarla söyledi.

 

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Şahin

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