Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önce rest çekip sonra 'Noter Masası'na geri dönmesinin ardından adaylarını açıkladı. Buna göre defalarca seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaç kişilik olduğu bir türlü netleşemeyen masanın cumhurbaşkanı adayı oldu.

Ancak Kılıçdaroğlu, adaylık konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını anmadı.

Öte yandan yapılan anlaşmaya göre; "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda, tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak."



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