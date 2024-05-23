Temel değerler yerle bir oldu: Türkiye'nin o amatör liginde yumruk yumruğa kavga! Kötü durumdular! O haber

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953 arasında oynanan ligde kalma maçında yumruk yumruğa kavga çıktı. Hakem 16 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Müsabakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı.

Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı. Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.