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Temel abi feministlerin sözüne güvendi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 8 Mart’ta ezanın ıslıklanması hakkında konuşurken gayri ahlaki pankartlar taşıyan feministlerin sözüne güvenerek, “Toplantıyı tertip edenler böyle bir şey olmadığını söylüyor.” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:49
Temel abi feministlerin sözüne güvendi!

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı. 

Karamollaoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünü kutladı, milli şair Mehmet Akif Ersoy ile Milli Mücadele şehitleri ve gazilerini rahmetle andı.

Patates ithalatına ilişkin düzenlemeyi değerlendiren Karamollaoğlu, "Bir zamanlar patates ihraç eden bir ülkeydik. Şimdi ithalatın önünü açıyoruz. Gümrükler sıfırlanıyor. Bu olacak iş değil." dedi.

Feministlerin sözüne güvendi

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik tıkanma yaşandığını, ekonomik sorunların hızla çözülmesi gereken problemlerin başında geldiğini kaydetti.

Gazetecilerin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüş sırasında minareden yükselen ezan sırasında ıslık ve düdük çalınması" iddiasına ilişkin sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Ezana karşı bir hakaret varsa bu elbette Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılan bir hakarettir, tedbiri alınır. Ama toplantıyı tertip edenler böyle bir şey olmadığını söylüyor." dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:49
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Feministler
  4. 8 Mart
  5. Ezanın ıslıklanması
  6. karamollaoğlu ezan açıklaması

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey29 dk önce
    Içimizden bir adam gibi adam da çıkıp bu pankartlari açan feminist kadınlara karşı adam gibi laf edemedi be. Valla hepinizin adamlığı yerin dibine batsın. Sadece ezan edebiyatı yapıyorsunuz. Ezan bizim ama kadın erkek ahlak namustabizim. Ezani isliklamak kotu de O acilan pankartlar cok mu iyiydi. Onlara o hakki veren de sizsiniz. Rte bahçeli temel meral kemal hepiniz de feminist kadınlarla karşı karşıya gelmekten korkuyorsunuz. Korkakkalr sizi. Allahtan korkun be Allahtan korkun . Yazıklar olsun size. Sizin tuzunuzden turk erkekleri feminazilerle tek baslarina mucadele ediyirlar. Çoğunu zindanlara attınız. Yazık yazık. Kadının her dediği doğru delil ispat aranmaz dediniz. Aha işte tayyip söyle böyle diyorlar.dogru mu yani?? Korkak kiliklilar sizi
  • ORHAN İNANORHAN İNAN31 dk önce
    TEMEL EFENDİ KAFAYI YEDİ DE ALLAH(CC) SONUNU HAYR EDER İNŞALLAH.TAM BİR ŞAŞKIN GİBİ DAVRANIYOR.NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR.ZERRE KADAR YANDAŞLARINDAN AYRI VE GAYRI SÖZ SÖYLEYEMİYOR.İTİBARINI SIFIRLAMAYA AZ KALMIŞ ,AYNI HAŞHAŞİLER GİBİ DAVRANIYOR.
  • turkturk32 dk önce
    BU ADAM OLSA NEYAZAR KENDI FIKRI OLMAYAN KUKLANIN BIRISI... ONU ORAYA OTURDAN ONA YARDIM EDEN EN ADI SEREFSIZ. MUSLUMANLIGINA GELIRSEK ... BILE BUNDAN DAH AFAZL AMUSLUMANDIR.
  • akasyaakasya46 dk önce
    arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim. temel abinde aynısı
  • Kemal Kemal 53 dk önce
    Temel Karamollaoğlu büyük ihtimalle hignozlanmış
  • ceyhunceyhun55 dk önce
    Temel abi bunlara güvendi de, bunlar kime güvendi peki! 6284 sayılı kanunu kim çıkardı, istanbul sözleşmesini kim imzaladı.

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