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TEM'de trafik kazası! 3 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
TEM'de trafik kazası! 3 araç birbirine girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:58
  1. Edirne
  2. trafik kazası
  3. tem

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