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TEM’de tır devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi.

06 Eylül 2019 Cuma 13:41
TEM’de tır devrildi, 5 kilometrelik kuyruk oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan tır devrildi. Kaza nedeniyle 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.


Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir su dolum firmasından paket halindeki içme suyu alan Şahin K. idaresindeki 41 VZ 905 plakalı tır, İstanbul istikametinde seyir halindeyken yan yoldan TEM Otoyolu’na giren Zeliha Y. yönetimindeki 34 AGL 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır yan yattı. Tırın kasasında bulunan paket halindeki sular ise yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



TEM’deki yoğunluk havadan görüntülendi


Devrilen tır nedeni ile TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolda ilerlemeyen sürücüler, yolun açılmasını bekledi. Yolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülenirken, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tırın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların tek şeritten ilerlemesini sağladı. Ekipler tırın kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:41
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