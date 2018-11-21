THY- Euroleague
0553 313 94 23

TEM'de makas ata ata geldi! Sonrası facia...

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, “makas” atarak seyreden başka bir otomobil çarptı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
TEM'de makas ata ata geldi! Sonrası facia...

Kaza, 25 Ekim Perşembe günü saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Hamidiye mevkii Ankara istikameti Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykoz’da yaşadığı evine doğru otomobiliyle yola çıkan Muhammet Tanju Geyik, otoyolunda bir süre gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine geçerek durdu. Bu sırada iş yerine geç kaldığı gerekçesiyle sür'atli bir şekilde makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Mert A., önündeki kamyonu geçmek için emniyet şeridine girdi. İHA'nın haberine göre, aniden şerit değiştirince park halindeki aracı fark edemeyen Mert A., Muhammet Tanju Geyik'in kullandığı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bulunduğu araç bariyerlere çarparak ters istikamete dönen Geyik ve Mert A. ağır yaralandı.

DEFALARCA MAKAS ATTI VE CAN ALDI

Sürücünün makas atarak ilerlemesi sonucu meydana gelen feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Mert A.'nın idaresindeki otomobil otoyol üzerindeki onlarca aracın arasında defalarca makas atıyor. Önündeki kamyona son makasını atan sürücü, emniyet şeridinden sollama yapmak istiyor. Ancak şeritte duran diğer sürücünün aracına çarpıyor. Çarpışma sonucu bariyerlere çarpan araçlar ters istikamete dönüyor. Kazayı gören sürücüler emniyet şeridinde durarak yardımlarına koşuyor. Otoyoldaki araçlar ise yavaşlayarak ilerliyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartıyor. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sedyeye konulan ağır yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada hemen ameliyata alınan Muhammet Tanju Geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Makas atarak kazaya sebep olan Mert A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden kırıkları olduğu ve hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildiği öğrenildi.

POLİS ÖLEN SÜRÜCÜYÜ KUSURLU, BİLİRKİŞİ İSE KUSURSUZ BULDU

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği görevlileri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekipler sürücü Mert A.'yı “Geçme kurallarına riayet etmemek” maddesini ihlalden, Muhammet Tanju Geyik’i ise “Trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu buldu. Dosyanın bu şekilde adliyeye intikal etmesinin ardından savcı, bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerine kamera görüntülerini ve olay yerini kare kare inceleyen bilirkişi, 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert Aluçlu’yu, “Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” ve “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” maddelerini ihlal ettiğinden 1. derece asli tam kusurlu buldu. Hayatını kaybeden Muhammet Tanju Geyik ise “reflektör veya buna benzer uyarıcı işaret koysaydı dahi meydana gelen kazadan kurtulamayacağı” ve kazanın oluşumuna etki etmediği dolayısıyla kusursuz bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
  1. Ankara
  2. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oranlar açıklandı! Konut satışlarında dev artış
    1. Oranlar açıklandı! Konut satışlarında..
    2. FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem..
    3. Yer: Hatay/Reyhanlı... Ekmeklerini..
    4. Son şampiyon VakıfBank, Şampiyonlar..
    5. Hindistan'dan kritik Rusya hamlesi
    6. İnfazdan kurtuldu terör örgütünü..
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Sadece..
    8. Demirtaş’ın cezaevinde kalmasını mal..
    9. Asya borsaları
    10. Kor ateşi tutanlar
    11. INTERPOL'un yeni başkanı belli oldu!
    12. Bakan Bekir Pakdemirli: Stokçuların..
    13. İnterpol yeni başkanı kim oldu?
    14. AK Parti Konya Büyükşehir belediye..
    15. INTERPOL'un yeni başkanı açıklandı!
    16. "KAM'18 Kongresi ve Fuarı"na doğru
    17. TCMB'den döviz depo ihalesi
    18. BDDK'dan "borçların yapılandırılması..
    19. TEM'de makas ata ata geldi! Sonrası..
    20. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın..
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı