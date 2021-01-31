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Yerel TEM'de 3 kilometrelik kuyruk oluştu! Trafiği kilitleyen kaza
Yerel

TEM'de 3 kilometrelik kuyruk oluştu! Trafiği kilitleyen kaza

TEM'de limon taşıyan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:00:00 -
TEM'de 3 kilometrelik kuyruk oluştu! Trafiği kilitleyen kaza

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Çay (50) idaresindeki 333 ACR 667 plakalı limon yüklü TIR, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan TIR, devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Çay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada devrilen TIR'ın otoyolu tamamen kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirdi. Otoyolu kapatan TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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