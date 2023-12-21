Tembel hayvanın evlat sevgisi kameralara böyle yansıdı
Kostarika'da bulunan bir hayvanat bahçesinde tembel hayvanın tedavisi tamamlanan yavrusuyla buluşma anı kameralara yansıdı.
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’nın Porto Vieho kentinde, bilim insanları ağaçtan düşen bir yavru tembel hayvanı hastanedeki tedavisinden sonra annesine kavuşturdu.
Dünyanın en yavaş hareket eden hayvanı olarak bilinen tembel hayvanın (sloth) sesini cep telefonuna kaydederek annesine dinleten biyologlar, saatler sonra yavruyla anneyi kavuşturmayı başardı.
Anne ve yavru tembel hayvanın kavuşma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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