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Aktüel Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası hakkında soruşturma
Aktüel

Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası hakkında soruşturma

Kütahya'da filyasyon ekipleri, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu 4 kişiyi bildirmediğini tespit etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:14:41 -
Temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası hakkında soruşturma

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran M.K, yapılan testi pozitif çıkınca izolasyona alındı, filyasyon ekipleri de hastanın temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada M.K'nin temas kurduğu 4 kişinin adını filyasyon ekiplerine bildirmediği tespit edildi.

Bunun üzerine M.K'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa bildirildi.

M.K. hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldı.

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