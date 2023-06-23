Tema World’ün oteli için Marriott İnternational grubu ile imzalar atıldı

Lanse edildiği günden itibaren büyük beğeni kazanan ve gayrimenkul sektörünün en önemli yatırımları arasında yer alanTema İstanbul’un merakla beklenen Tema World kısmındaki otel bölümünde Marriott International Grubu ile Marriott Executive Apartments marka kullanımı için imzalar atıldı. Toplamda 42 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak olan otelde 208 oda yer alacak. Yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerin Premium konaklama deneyimini yaşayacağı Marriott Executive Apartments Hotel “Ev konforunda, standartların üzerinde” anlayışıyla misafirlerini ağırlayacak.

Şehrin yeni ikonuna global imza

Sokak eğlenceleri, festivaller, engelli dostu tasarımı ve sahip olduğu oyuncaklarıyla eşsiz bir şehir ikonu olacak ve bölgedeki yaşama büyük bir ivme kazandıracak olan Tema World’ün içerisindeki Marriott Executive Apartments Hotel’de 1+1, 2+1, 3+1, 4+2 Dubleks Penthouselar yer alacak. Merkezi noktadaki konumu ve sunduğu hizmetlerle öne çıkan otel, uzun süre konaklama formatında rezidans modeliyle hizmet verecek.

Konfor ve estetik Marriott Executive Apartments'ta

Yılda 15 milyon kişiyi ağırlaması beklenen ve içerisinde birbirinden eğlenceli ekipmanlar ve oyun parkları, dünya mutfaklarından restoranlar, 15 bin metrekarelik gölet, alışverişin gözde markalarını barındıran mağazalar gibi özel detayların bulunacağı Tema World’deki Marriott Executive Apartments Hotel’in, bulunduğu bölgeye büyük değer katması bekleniyor. İstanbul Havalimanı ve çevreyolu bağlantı yollarına yakınlığıyla ziyaretçilerine büyük bir avantaj sağlayacak olan otel, konfor, estetik ve ulaşım rahatlığını bir arada sunacak. Bölgesindeki üst segment yatırımların başında gelen Tema İstanbul bünyesindeki Tema İstanbul 2 konutlarına, Tema World’e ve Marriott Executive Apartments’a, yapımı planlanan iki metro hattı ile de ulaşım sağlanabilecek.

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Sosyallık ve eğlence çağ atlayacak

İstanbul’un hızla gelişen ve büyüyen ekonomisine önemli katkılar sağlaması beklenen Tema World, 267 bin metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor. 2024 yılının bahar aylarında kapılarını açması planlanan ve sahip olduğu unsurlarla şehre nefes aldıracak olan Tema World’ün, İstanbul’da sosyal yaşama yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.